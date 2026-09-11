В Архангельской области 12 человек погибли в ДТП с автобусом и лесовозом

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Двенадцать человек погибли, еще восемь пострадали в результате ДТП в Холмогорском районе Архангельской области, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Авария произошла на трассе М-8. Столкнулись микроавтобус маршрута Северодвинск-Березник, легковой автомобиль и лесовоз. Погибли 12 человек, включая одного ребенка, восемь человек госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Виновники ДТП устанавливаются.

Как сообщает пресс-служба управления МВД по Архангельской области, ДТП произошло около 19:40 пятницы на 1180 км автодороги "М-8 Холмогоры" на границе Холмогорского и Приморского округов.

"По предварительным данным, микроавтобус, выполняя обгон легкового автомобиля, допустил столкновение со следовавшим во встречном направлении лесовозом. По предварительны данным, пострадало 20 человек, из них 12 погибли, в т.ч один ребенок", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

По данным пресс-службы Минздрава Архангельской области, трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, остальные - в тяжелом.

Троих пациентов направляют в Архангельскую областную клиническую больницу, четверых - в Первую городскую клиническую больницу имени Е.Е. Волосевич. Несовершеннолетнего пациента доставляют в детскую клиническую больницу имени П.Г. Выжлецова.