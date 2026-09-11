Владимир Путин назвал первопричину трагедии на Украине

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Страны Запада изначально ставили себе цель "втащить" Украину в НАТО, и это стало первопричиной кризиса вокруг Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сразу же, как сменили режим (Виктора Януковича на Украине) с помощью кровавого государственного переворота, сразу поставили цель втащить Украину в НАТО. И это в конечном итоге и явилось первопричиной сегодняшних трагических событий на Украине", - сказал Путин, отвечая на вопросы российских журналистов в Дели.

"Они, западные глобалистские элиты, в этом виноваты. Хотя все время переваливают на нас", - подчеркнул президент РФ.

Как отметил глава государства, "сегодняшний кризис на Украине тоже ими (странами Запада) спровоцирован".

"Ведь мы говорили много раз о неприемлемости для нас расширения НАТО. Но добрались наконец до Украины. Отстранили с помощью госпереворота президента Януковича от власти", - напомнил он.

"Я сейчас не даю оценок деятельности президента Януковича. Наверное, было много ошибок. И, наверное, были основания для недовольства населения. Но он был против вступления Украины в НАТО", - сказал Путин, подчеркнув, что сразу после смены режима Януковича Украину начали втягивать в альянс.