Медведев сравнил "бредовость" слухов о нападении РФ на Европу с разговорами о мобилизации

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Слухи о планах России напасть на Европу являются таким же бредом, как и разговоры о том, что в РФ планируется провести мобилизацию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Слухи о том, что Россия готовит какие-то там акции против Европы или вообще хочет напасть на Европу, - это такой же бред, как и вот разговоры о мобилизации, о чём я сейчас говорил. У нас нет никаких целей военных в отношении Европы", - сказал Медведев во время своей рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ, видео которой опубликовано в его канале в Мах.

Он подчеркнул, что разговоры о том, что Россия "вот-вот нападёт на Европу" направлены на то, чтобы "оправдать помощь Украине, а с другой стороны добиться того, что называют геополитическим поражением России".

Медведев заявил, что Россия исходила из того, что "нам с ними нечего делить, мы готовы всегда были к экономическому сотрудничеству".

"У них жизнь сейчас не самая простая в европейских странах. Для того, чтобы объяснить, почему они тратят миллиарды долларов и евро на неведомую европейцам Украину, они, естественно, придумывают угрозу со стороны России. Тема российской угрозы - это лучший способ выбить деньги для продолжения войны", - добавил замглавы Совбеза.

Также Медведев отметил, что каждый из европейских лидеров, занимающих антироссийскую позицию, преследует "свои шкурные внешнеполитические и внутренние цели".