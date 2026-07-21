Минобороны РФ сообщило о полете дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над Балтикой

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили четырехчасовой плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщило во вторник Минобороны РФ.

"На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств", - заявили в ведомстве.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила более 4 часов", - говорится в сообщении.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили в министерстве.

В Минобороны отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана и Балтийского моря.

Ведомство распространило кадры полета Ту-22М3 и их возвращение на аэродром.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Ту-22М3 входят в состав дальней авиации ВКС России.

Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.