Путин поддержал идею снизить ипотечную ставку на дома для многодетных семей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о снижении ипотечной ставки на жилые дома для многодетных семей.

На встрече президента с "пятеркой" предвыборного списка "Единой России", в которую входит и Львова-Белова, она предложила сделать ставку семейной ипотеки на дома ниже, чем на квартиры.

"Хорошая идея. Она хорошая и для строительной отрасли - у нас в последние годы объем индивидуального жилищного строительства очень вырос. И это хорошее решение, особенно для многодетных семей. Обязательно в повестку это надо включить", - сказал Путин.

Омбудсмен отметила, что эту предлагает включить эту инициативу в народную программу "Единой России". Она уточнила, что предлагает "ставку по семейной ипотеке, хотя бы для многодетных семей, на покупку или строительство дома сделать чуть ниже, чем на квартиру и таким образом поддержать многодетные семьи при строительстве дома".

Львова-Белова также передала просьбу от многодетных отцов, с которыми она общалась в ходе поездок по регионам, - предусмотреть льготы на покупку более мощных автомобилей для многодетных семей. Омбудсмен отметила, что такие машины существенно дороже, "чем, например, какая-нибудь машина, даже 7-местная, но с небольшим количеством лошадиных сил". "Потому что, если и детей посадишь в машину, и коляску, она (машина) просто глохнет на подъеме в гору", - сказала она.

"Это найдет поддержку в министерстве промышленности 100%. Это не только поддержка семей, но и автопрома. Обязательно рассмотрим", - пообещал президент.