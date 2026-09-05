Путин встретился с "пятеркой" лидеров "Единой России" на выборах в Госдуму

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в субботу в Зарядье встретился с "пятеркой" лидеров партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, сообщили в пресс-службе главы государства.

В ходе встречи Путин отметил важность работы "пятерки" в выборный период в деле укрепления российской государственности, а также в решении других задач. Президент отметил, что члены "пятерки" являются известными и ответственными людьми.

"Дело даже не в том, кто будет чем заниматься после выборов, а дело в том, что вы известные в стране, доказавшие, что вы умеете эффективно и ответственно подходить к тому делу, которым вы занимаетесь. Вы как бы подаете пример того, как вся "Единая Россия" после выборов должна работать. Вы так или иначе, безусловно, будете влиять на происходящее в законотворческих процессах . Ещё раз вам спасибо большое и успехов", - сказал глава государства.

Сергей Лавров, Сергей Собянин, Мария Львова-Белова, Евгений Поддубный и Владислав Головин подробно рассказали президенту о своих поездках, встречах с избирателями, подняли ряд вопросов, по которым Путин решил дать конкретные поручения, сообщили в пресс-службе Кремля.