Поиск

Путин встретился с "пятеркой" лидеров "Единой России" на выборах в Госдуму

Путин встретился с "пятеркой" лидеров "Единой России" на выборах в Госдуму
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в субботу в Зарядье встретился с "пятеркой" лидеров партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, сообщили в пресс-службе главы государства.

В ходе встречи Путин отметил важность работы "пятерки" в выборный период в деле укрепления российской государственности, а также в решении других задач. Президент отметил, что члены "пятерки" являются известными и ответственными людьми.

"Дело даже не в том, кто будет чем заниматься после выборов, а дело в том, что вы известные в стране, доказавшие, что вы умеете эффективно и ответственно подходить к тому делу, которым вы занимаетесь. Вы как бы подаете пример того, как вся "Единая Россия" после выборов должна работать. Вы так или иначе, безусловно, будете влиять на происходящее в законотворческих процессах . Ещё раз вам спасибо большое и успехов", - сказал глава государства.

Сергей Лавров, Сергей Собянин, Мария Львова-Белова, Евгений Поддубный и Владислав Головин подробно рассказали президенту о своих поездках, встречах с избирателями, подняли ряд вопросов, по которым Путин решил дать конкретные поручения, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Единая Россия Зарядье Госдума РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин поддержал идею снизить ипотечную ставку на дома для многодетных семей

Путин встретился с "пятеркой" лидеров "Единой России" на выборах в Госдуму

 Путин встретился с "пятеркой" лидеров "Единой России" на выборах в Госдуму

Председатель совета директоров "Газпрома" Зубков удостоен звания Героя Труда

Почетное звание "Город трудовой доблести" присвоено двенадцати городам России

Кремль подтвердил встречу Путина с Уитткофом и Кушнером в субботу

Путин дал указание не наносить удары по Киеву 5-8 сентября в связи с визитом Уитткофа и Кушнера

Водитель без прав наехал на людей на остановке в Ярославле при полицейской погоне

Пять человек погибли и пять ранены в результате ударов ВСУ по ЛНР за сутки

Бизнес-джет, на борту которого могут находиться Уиткофф и Кушнер, прибыл в Москву

 Бизнес-джет, на борту которого могут находиться Уиткофф и Кушнер, прибыл в Москву

Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

 Путин присвоил Собянину звание Героя Труда
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11571 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3654 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов