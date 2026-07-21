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Военные РФ сообщили о поражении двух судов близ Одессы и сухогруза в порту Николаев

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российские военные во вторник днем нанесли серию ударов по портам Украины и судам, осуществляющим перевозки в интересах ВСУ, сообщили в министерстве обороны РФ.

"С применением беспилотных летательных аппаратов "Герань-4 Сикер" в девяти километрах восточнее Одессы поражено судно типа "балкер", - заявили в ведомстве.

"Еще одно судно типа "сухогруз" поражено беспилотным летательным аппаратом в 50 километрах южнее Одессы и один "сухогруз" в порту Николаев", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 июля 2026 года Военная операция на Украине
Украина Одесса Николаев Минобороны РФ
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