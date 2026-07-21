Два человека погибли, три пострадали из-за атак БПЛА в ДНР

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей погибли, еще трое пострадали в результате атак беспилотников в Донецкой Народной Республике во вторник, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Два человека погибли, еще три мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном во вторник его пресс-службой.

Он уточнил, что в результате этих атак также были "повреждены жилое домостроение, шесть объектов гражданской инфраструктуры, восемь грузовых и восемь легковых автомобилей в городских округах Донецк, Макеевка, Мариуполь, Горловка, Дебальцево, Енакиево, Амвросиевском, Великоновоселковском и Мангушском муниципальных округах".