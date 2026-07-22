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Глава ЦИК РФ сообщила о регистрации четырех кандидатов на выборы глав регионов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - На выборы высших должностных лиц субъектов РФ в настоящее время зарегистрированы четыре кандидата от четырех партий, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Зарегистрировано 4 кандидата от 4 политических партий. Утратил статус 1 кандидат от 1 политической партии", - говорится в презентации Памфиловой, которую она продемонстрировала на заседании ЦИК в среду.

Выдвинуто 40 кандидатов региональными отделениями девяти политических партий. Продолжается период выдвижения кандидатов в одном регионе РФ, отметила глава ЦИК.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Прямые выборы высших должностных лиц в единый день голосования запланированы в восьми регионах России, в трех субъектах РФ глав выберут законодательные органы, сообщала Памфилова.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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