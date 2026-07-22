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Профицит бюджета РФ в июне в 196 млрд руб. был обеспечен как нефтегазовыми, так и ненефтегазовыми доходами

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в июне был исполнен с профицитом в размере 196 млрд рублей на фоне роста доходов, прежде всего, ненефтегазовых, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Сохраняют устойчивость государственные финансы. В июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом 196 млрд рублей. Важную роль здесь сыграло увеличение бюджетных доходов, причем прибавили как нефтегазовые доходы, так и поступления бюджета, которые не связаны с нефтегазовым сектором. Эти так называемые ненефтегазовые доходы во втором квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года", - сказал он.

По предварительным данным Минфина, бюджет РФ в первом полугодии был исполнен с дефицитом в размере 5,731 трлн рублей, или 2,5% ВВП. Данные Федерального казначейства за январь-май свидетельствуют о дефиците за первые пять месяцев в 5,927 трлн рублей, таким образом, в сопоставлении с этим показателем профицит в июне оценивается в 196 млрд рублей.

Доходы бюджета в январе-июне, по данным Минфина, увеличились на 5,8% год к году и составили 18,622 трлн рублей. Ненефтегазовые доходы выросли на 16,3%, до 14,961 трлн рублей. Нефтегазовые доходы в январе-июне сократились на 22,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 3,661 трлн рублей, что ниже их базового размера за этот период (3,825 трлн рублей), преимущественно из-за снижения цен на нефть в предыдущие периоды.

Законом о бюджете РФ на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что прогноз по дефициту может быть несколько увеличен.

Владимир Путин Минфин
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