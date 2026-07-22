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Власти сообщили о 17 пострадавших при ударе дрона по многоэтажному дому в Ялте

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Число пострадавших в Ялте в результате удара дрона ВСУ по многоэтажному дому, по уточненным данным, составило 17 человек, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в среду.

"По уточненным данным, во время ночной атаки врага в Ялте ранено 17 мирных жителей", - написал Крючков в своем телеграм-канале.

Ранее в среду он сообщил, что ночью дрон ВСУ ударил по многоэтажному дому в Ялте, пострадали 13 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, шесть госпитализированы.


Хроника 24 февраля 2022 года – 22 июля 2026 года Военная операция на Украине
Крым Олег Крючков Ялта
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