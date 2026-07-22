Число госпитализированных жильцов атакованного БПЛА дома в Ялте возросло до семи

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Количество госпитализированных жильцов атакованного украинским дроном многоэтажного дома в Ялте увеличилось с шести до семи человек, следует из данных Ялтинского многопрофильного медицинского центра (ЯММЦ) ФМБА России.

"После ночной атаки врага в стационаре ЯММЦ ФМБА России находятся на лечении семь человек. Это взрослые пациенты, получившие травмы и отравления продуктами горения. Три человека находятся в тяжелом состоянии", - сообщил канал медучреждения в Max.

Пациенты обеспечены необходимыми лекарствами, лечение выполняет мультидисциплинарная бригада специалистов.

Ранее в среду советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что ночью дрон ВСУ ударил по многоэтажному дому в Ялте. Пострадали 17 человек. По данным помощницы главы Крыма Ольги Курлаевой, после удара дрона сгорели семь квартир, из дома эвакуировали 350 человек.