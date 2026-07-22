На Кубани число погибших в результате атаки БПЛА увеличилось до двух человек

В Краснодаре от ран умерла девушка, пострадавшая при атаке на складской комплекс

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Краснодаре в больнице умерла девушка, которая была ранена при атаке БПЛА на складской комплекс, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"К сожалению, в больнице скончалась девушка, получившая ранения при атаке на складской комплекс в Краснодаре. Еще трое пострадавших остаются в медучреждениях города, шестерым оказана амбулаторная помощь", - написал он в мессенджере.

Ранее сообщалось, что в результате атак БПЛА на Кубань погиб сотрудник предприятия в Армавире, а на складском комплексе в Краснодаре пострадали десять человек. Кондратьев уточнил, что в Армавире погиб охранник. Он поручил мэрам Краснодара и Армавира Евгению Наумову и Андрею Харченко оказать семьям погибших максимальную поддержку.

По последним сообщениям, пожар на нефтебазе в Армавире потушен, возгорание на складе в Краснодаре локализовано. В краевом ГУ МЧС сказали, что потушить пожар в Краснодаре должны до конца суток.

"Удалось оперативно прекратить распространение огня на складском комплексе в Краснодаре. Сейчас ведется проливка конструкций. (...)Угроз распространения огня нет. Планируем потушить пожар до конца суток", - заявил в оперштабе начальник главка Алексей Клушин.

"Как мне доложили на оперативном штабе, пожар на складском комплексе локализован. Рядом с ним находились школьные автобусы, которые также пострадали при атаке. Часть транспорта отправят на ремонт. Поручил краевому Министерству образования совместно с муниципалитетом оптимизировать маршруты, чтобы к началу учебного года все было готово", - написал губернатор.

Также он поручил главам Краснодара и Динского района помочь жильцам поврежденных домов помочь с восстановлением жилья.

"Поручил коллегам совместно с собственниками предприятий, влияющих на жизнь людей, обеспечить антитеррористическую защищенность наравне с критической инфраструктурой", - заключил Кондратьев.

В ночь на 22 июля Краснодарский край подвергся атаке БПЛА, в Краснодаре загорелись склады, в Армавире - нефтебаза на площади около 800 кв. м. Фрагменты БПЛА также попали в два многоквартирных дома в Краснодаре и два частных дома в станице Динской.