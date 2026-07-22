Поиск

Пожар на нефтебазе в Армавире на Кубани после атаки БПЛА ликвидирован

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание на нефтебазе в Армавире на Кубани, возникшее после ночной атаки БПЛА на регион, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем канале в Мах.

"Что касается Армавира: на предприятии полностью ликвидировали возгорание. Там погиб охранник", - написал Кондратьев.

Ранее администрация Армавира сообщала, что возгорание площадью порядка 800 кв. метров произошло на территории нефтебазы в результате атаки более чем 16 БПЛА.

Краснодарский край минувшей ночью подвергся массированной атаке БПЛА, сообщал Кондратьев в своем канале в Мах. В результате падения беспилотников в Краснодаре загорелся складской комплекс. На текущий момент возгорание локализовано.

Фрагменты БПЛА попали и в два многоквартирных дома в Краснодаре.

Вениамин Кондратьев Армавир Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минобороны рассчитывают на новый закон для достижения плана по набору в войска для СВО

Число госпитализированных жильцов атакованного БПЛА дома в Ялте возросло до семи

Россияне с сентября будут получать больше информации о рисках при покупке зарубежных туров

На Кубани число погибших в результате атаки БПЛА увеличилось до двух человек

Пожар на нефтебазе в Армавире на Кубани после атаки БПЛА ликвидирован

Турпоток из России на Шри-Ланку резко снизился из-за дефицита авиаперевозок

 Турпоток из России на Шри-Ланку резко снизился из-за дефицита авиаперевозок

Власти сообщили о 17 пострадавших при ударе дрона по многоэтажному дому в Ялте

Госдума приняла законы об ограничениях для скрывающихся от наказания релокантов

Пятилетний запрет на розничную продажу вейпов введут в Саратовской области

 Пятилетний запрет на розничную продажу вейпов введут в Саратовской области

Российские ученые зафиксировали самую сильную за две недели солнечную вспышку
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10680 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3267 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 177 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов