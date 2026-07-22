Пожар на нефтебазе в Армавире на Кубани после атаки БПЛА ликвидирован

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание на нефтебазе в Армавире на Кубани, возникшее после ночной атаки БПЛА на регион, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем канале в Мах.

"Что касается Армавира: на предприятии полностью ликвидировали возгорание. Там погиб охранник", - написал Кондратьев.

Ранее администрация Армавира сообщала, что возгорание площадью порядка 800 кв. метров произошло на территории нефтебазы в результате атаки более чем 16 БПЛА.

Краснодарский край минувшей ночью подвергся массированной атаке БПЛА, сообщал Кондратьев в своем канале в Мах. В результате падения беспилотников в Краснодаре загорелся складской комплекс. На текущий момент возгорание локализовано.

Фрагменты БПЛА попали и в два многоквартирных дома в Краснодаре.