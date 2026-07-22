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Пятилетний запрет на розничную продажу вейпов введут в Саратовской области

Пятилетний запрет на розничную продажу вейпов введут в Саратовской области
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Саратовской областной думы приняли закон о пятилетнем запрете на розничную продажу вейпов на территории региона, сообщает пресс-служба регпарламента.

"Сигареты и вейпы, а также сопутствующие товары нельзя будет продавать в зданиях и помещениях организаций отдыха детей и их оздоровления, социального обслуживания населения, а также в культовых зданиях и сооружениях религиозных организаций, предназначенных для богослужений", - говорится в сообщении.

В зону ограничений также войдут места официальных спортивных соревнований, зоны отдыха у воды, включая пляжи.

Розничная продажа электронных систем доставки никотина и жидкостей для них в Саратовской области будет запрещена на период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

Новые меры вступят в силу 1 марта 2027 года.

Саратовская область
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