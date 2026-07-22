Военные РФ нанесли удары по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток уничтожили пусковые установки комплекса "Нептун" ВСУ, цеха производства БПЛА и инфраструктурные объекты Украины.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение двум пусковым установкам берегового ракетного комплекса "Нептун", логистическим центрам, цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ..."- сообщили в среду Минобороны РФ.

Там заявили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 152 районах.