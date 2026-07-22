Минобороны РФ заявило об условиях для дальнейшего продвижения на стыке Запорожской и Днепропетровской областей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Контроль над селом Благодатное в Запорожской области создаёт условия для дальнейшего продвижения российских войск, заявило Минобороны РФ в среду.

"Освобождение Благодатного позволило подразделениям группировки "Восток" закрепиться на достигнутых рубежах и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создаёт условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки "Восток" на стыке Запорожской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении министерства.

В среду Минобороны РФ сообщило, что село Благодатное перешло под контроль российской армии.

Операцию провели штурмовые подразделения 36-й мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки "Восток", заявило министерство.

Взят под контроль крупный район обороны ВСУ площадью более пяти квадратных километров, сказано в сообщении.