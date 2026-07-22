Поиск

В Петербурге 21 июля стало самым холодным днем месяца

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге 21 июля стало самым холодным днем месяца, сообщил начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.

Во вторник в городе температура повысилась "только до плюс 14,7 градуса, и совсем без солнечного света", написал он в мессенджере.

Минимум температуры для этой даты в Петербурге - плюс 13 градусов.

"Это было очень давно. Ближайший из холодных дней (21 июля) - в 1978 году: тогда максимальная температура составила плюс 15, 8 градуса", - уточнил Колесов.

В среду 22 июля воздух в городе прогреется до плюс 17-19 градусов, с четверга начнет теплеть. В ближайшие дни ожидаются осадки.

Александр Колесов Гидрометцентр Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Снят режим ЧС, введенный в промзоне на Ставрополье из-за пожара после атаки БПЛА

"Русагротранс" отметил рост мировых цен на пшеницу на росте напряженности в Черном море

 "Русагротранс" отметил рост мировых цен на пшеницу на росте напряженности в Черном море

В Минобороны рассчитывают на новый закон для достижения плана по набору в войска для СВО

Число госпитализированных жильцов атакованного БПЛА дома в Ялте возросло до семи

Россияне с сентября будут получать больше информации о рисках при покупке зарубежных туров

На Кубани число погибших в результате атаки БПЛА увеличилось до двух человек

Пожар на нефтебазе в Армавире на Кубани после атаки БПЛА ликвидирован

Турпоток из России на Шри-Ланку резко снизился из-за дефицита авиаперевозок

 Турпоток из России на Шри-Ланку резко снизился из-за дефицита авиаперевозок

Власти сообщили о 17 пострадавших при ударе дрона по многоэтажному дому в Ялте

Госдума приняла законы об ограничениях для скрывающихся от наказания релокантов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3270 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10682 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 177 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов