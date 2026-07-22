В Петербурге 21 июля стало самым холодным днем месяца

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге 21 июля стало самым холодным днем месяца, сообщил начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.

Во вторник в городе температура повысилась "только до плюс 14,7 градуса, и совсем без солнечного света", написал он в мессенджере.

Минимум температуры для этой даты в Петербурге - плюс 13 градусов.

"Это было очень давно. Ближайший из холодных дней (21 июля) - в 1978 году: тогда максимальная температура составила плюс 15, 8 градуса", - уточнил Колесов.

В среду 22 июля воздух в городе прогреется до плюс 17-19 градусов, с четверга начнет теплеть. В ближайшие дни ожидаются осадки.