Режим ЧС в лесах введен в Красноселькупском районе ЯНАО из-за пожаров

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера введен в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа из-за природных пожаров, говорится в распоряжении главы района, опубликованном на сайте районной администрации.

Такой режим действует с 20 июля.

По данным интерактивной карты единой картографической системы ЯНАО, в настоящее время в регионе зарегистрировано 25 природных пожаров на общей площади 1,15 тыс. га, большинство из них - именно в Красноселькупском районе.

Ранее в региональном департаменте гражданской защиты "Интерфаксу" уточняли, что рост числа пожаров связан с установившейся в этом районе аномально жаркой погодой.

В конце июня в лесах в ЯНАО был введен режим ЧС регионального характера - тогда пожары бушевали на площади порядка 3 тыс. га. К началу июля огонь охватывал порядка 18 тыс. га, число очагов достигало 80. Со второй декады месяца природные пожары пошли на спад. В середине июля режим чрезвычайной ситуации в лесах был снят в связи со стабилизацией обстановки.