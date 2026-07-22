Один человек погиб при ударах ВСУ по Брянской области

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об ударах ВСУ по населенным пунктам региона, есть разрушения, раненые и погибший.

"В поселке Картушин Стародубского района в результате атаки БПЛА погиб 61-летний мужчина. С помощью РСЗО "Град" ВСУ ударили по Белой Берёзке Трубчевского района. Ранение получила 75-летняя женщина. В Суземке в результате атаки FPV-дрона на гражданский автомобиль пострадал 70-летний мужчина", - написал Ковальчук в своем телеграм-канале в среду.

Он отметил, что в Белой Берёзке также полностью уничтожен частный жилой дом и два гаража. Повреждены здания Дома культуры и многоквартирный дом.

Белая Берёзка - посёлок городского типа в Трубчевском районе Брянской области, административный центр Белоберезковского городского поселения.