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Один человек погиб при ударах ВСУ по Брянской области

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об ударах ВСУ по населенным пунктам региона, есть разрушения, раненые и погибший.

"В поселке Картушин Стародубского района в результате атаки БПЛА погиб 61-летний мужчина. С помощью РСЗО "Град" ВСУ ударили по Белой Берёзке Трубчевского района. Ранение получила 75-летняя женщина. В Суземке в результате атаки FPV-дрона на гражданский автомобиль пострадал 70-летний мужчина", - написал Ковальчук в своем телеграм-канале в среду.

Он отметил, что в Белой Берёзке также полностью уничтожен частный жилой дом и два гаража. Повреждены здания Дома культуры и многоквартирный дом.

Белая Берёзка - посёлок городского типа в Трубчевском районе Брянской области, административный центр Белоберезковского городского поселения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 июля 2026 года Военная операция на Украине
Егор Ковальчук Брянская область
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