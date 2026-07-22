Двое жителей ДНР погибли и еще десять пострадали от украинских атак

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей погибли, еще десять пострадали в результате украинских ударов по территории Донецкой Народной Республике в среду, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Два человека погибли, еще десять мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ и детонации ВОП", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в среду его пресс-службой.

Он уточнил, что в результате этих атак также были "повреждены пять жилых домостроений, пять объектов гражданской инфраструктуры, легковой автомобиль в городских округах Донецк, Торез, Мариуполь, Горловка, Дебальцево, Амвросиевском, Волновахском, Старобешевском и Мангушском муниципальных округах".