Минобороны РФ заявило о поражении пяти судов с грузом для ВСУ беспилотниками "Герань-4"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Пять судов с военными грузами в Черном море и порту Черноморск поражены в среду беспилотниками "Герань-4 Сикер", сообщило Минобороны РФ.

Удары нанесены по четырем морским судам типа "сухогруз" и одному судну типа "балкер", которые использовались для доставки грузов в интересах вооруженных сил Украины, говорится в сообщении министерства.

"В результате ударов цели поражены", - сказано в сообщении.

Минобороны РФ в среду вечером опубликовало кадры ударов дронами "Герань-4".

Ранее в среду министерство заявило о серии ударов по украинским портам и судам с грузами для ВСУ.