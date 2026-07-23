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Ограничения введены в аэропортах Геленджика и Калуги

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Аэропорты Геленджика и Калуги не принимают и не отправляют самолеты, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Геленджик. Введены дополнительные временные ограничения* на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

В Росавиации напомнили, что "согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20:00".

Также не обслуживает рейсы калужский аэропорт.

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