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Кремль подтвердил готовность РФ к переговорам по Украине на фоне заявлений Рубио

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Кремле в связи с заявлением госсекретаря США Марко Рубио о необходимости новых предложений для украинского урегулирования подтвердили готовность Москвы к мирным переговорам.

"Хочу напомнить, что министерство иностранных дел возобновило нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования. Мы остаемся открытыми для переговорного процесса. Но в условиях, когда киевский режим подстрекается европейскими столицами для продолжения войны, мы продолжаем нашу специальную военную операцию", - сказал в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что в ходе СВО "мы фиксируем положительную для нас динамику".

Ранее в четверг Рубио заявил, что процесс урегулирования украинского кризиса нуждается в новых предложениях и идеях, потому что "прошлые не были приемлемы для Украины в тот момент, думаю, они неприемлемы для Украины и сейчас".

На полях министерской встречи АСЕАН в Маниле Рубио сказал журналистам, что США будут готовы поделиться подобными наработками, когда представится удобный случай.

Дмитрий Песков Марко Рубио США Украина
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