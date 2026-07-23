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Один человек погиб в Белгородской области, где за сутки было сбито 177 дронов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 157 атаках ВСУ на регион за минувшие сутки, есть погибший и раненые.

"За минувшие сутки ВСУ 157 раз атаковали территорию Белгородской области. (...) Противник совершил семь обстрелов с применением реактивных систем залпового огня, авиации и артиллерии. Также семь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА", - написал Шуваев в своем канале в Мах в четверг.

По его сведениям, расчетами ПВО и спецподразделениями сбиты и подавлены 177 беспилотников. Ударам подверглись 14 муниципалитетов, в том числе Белгород. В Шебекинском округе погиб мирный житель.

"В Белгороде, Белгородском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены девять человек. Четверо из них находятся на стационарном лечении", - проинформировал глава региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 июля 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
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