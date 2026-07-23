Военные РФ нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Одессы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие ночью нанесли поражение портовой инфраструктуре Одессы, используемой для разгрузки военных грузов, заявили в Минобороны России в четверг.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате ударов в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

"В городе Одесса ударными БпЛА поражены цех по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и склад с БпЛА, предназначенными для поставки ВСУ", - заявили в Минобороны РФ.