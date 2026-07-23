Поиск

Военные РФ нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Одессы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие ночью нанесли поражение портовой инфраструктуре Одессы, используемой для разгрузки военных грузов, заявили в Минобороны России в четверг.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.

В РоссииВоенные РФ поразили в Одессе портовые мощности и логистический центр "Новой почты"Читать подробнее

По данным ведомства, в результате ударов в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

"В городе Одесса ударными БпЛА поражены цех по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и склад с БпЛА, предназначенными для поставки ВСУ", - заявили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны Одесса
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Военные РФ нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Одессы

Один человек погиб в Белгородской области, где за сутки было сбито 177 дронов

В пригороде Воронежа при падении БПЛА на пожаре погиб трехлетний мальчик

Воронежский губернатор сообщил о повреждении складов маркетплейса при атаке БПЛА

"Госуслуги" могут стать экосистемой с функцией взаимодействия граждан, бизнеса и госорганов

Обломки БПЛА обнаружены на балконе многоквартирного дома в Туле

Один человек погиб, четверо пострадали из-за атаки ВСУ на Крым

Встреча глав МИД РФ и Госдепа США завершилась

Отражена атака на гражданские объекты Воронежской области, есть пострадавшие

Лавров и Рубио начали встречу в Маниле

 Лавров и Рубио начали встречу в Маниле
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10698 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3292 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов