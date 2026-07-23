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После появления тунца у берегов Сахалина на него впервые установили квоты

После появления тунца у берегов Сахалина на него впервые установили квоты
Фото: Tahsin Ceylan/Anadolu via Getty Images

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Рекомендованный объем вылова тунца впервые установили для сахалинских рыбаков в связи с участившимися появлениями этой рыбы у берегов Сахалина из-за потепления воды в море, сообщает пресс-служба Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства в четверг.

"Если в 2025 году основной объем добычи тунца приходился на рыбаков-любителей, то в 2026 году ситуация изменилась. Учитывая устойчивый климатический тренд, ученые ТИНРО (Тихоокеанский филиал ВНИРО - ИФ) впервые установили рекомендованный объем промышленного вылова тунца: Восточно-Сахалинская подзона - 30 тонн, Западно-Сахалинская подзона - 200 тонн", - говорится в сообщении.

Ранее квоты не вводили из-за эпизодического появления этой рыбы. Но в последние годы у берегов Сахалина чаще фиксируют появление тунца. Из-за потепления морских вод рыба заходит в южную часть Охотского моря через проливы Курильских островов, следуя за кормовой базой во время сезонной миграции, поясняет пресс-служба. Крупные размеры этой рыбы привлекают местных рыбаков-любителей.

"Научное сообщество видит предпосылки для развития промышленной добычи тунца в регионе, а решение отраслевого совета создает правовую базу для начала промысла", - сообщает пресс-служба.

Но введение лимитов для промышленных предприятий никак не ограничивает права рыболовов-любителей, подчеркивает пресс-служба.

По ее данным, на текущий момент для любительского лова тунца в Сахалинской области не требуется специальное разрешение или путевка. Согласно правилам рыболовства для Дальневосточного бассейна (приказ Минсельхоза РФ №285), тунец не входит в перечень видов, требующих оформления именных разрешений. При этом действуют общие ограничения: запрещены варварские способы лова и лов в закрытых для промысла районах.

Как сообщалось, на фоне резкого падения улова в Сахалинской области тихоокеанских лососей, которое ученые связывают с потеплением вод мирового океана, невода, установленные рыбопромышленными предприятиями в акватории юга Сахалина, заполняются тропическими видами рыб, включая тунца.

Минсельхоз Сахалин Курильские острова Росрыболовство Сахалинская область
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