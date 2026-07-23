Два человека погибли и пятеро пострадали при ударе ВСУ по Крыму

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Еще один человек погиб и еще один ранен в результате украинского удара по Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов в четверг.

"По уточненной информации оперативных служб, в результате ночного вражеского удара по Крыму, к сожалению, есть новые жертвы: еще один человек погиб и один получил ранения", - написал Аксенов в своем канале в Max.

Ранее в четверг Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ погиб один человек, ранения получили еще четверо, в том числе двое детей.