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Два человека погибли и пятеро пострадали при ударе ВСУ по Крыму

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Еще один человек погиб и еще один ранен в результате украинского удара по Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов в четверг.

"По уточненной информации оперативных служб, в результате ночного вражеского удара по Крыму, к сожалению, есть новые жертвы: еще один человек погиб и один получил ранения", - написал Аксенов в своем канале в Max.

Ранее в четверг Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ погиб один человек, ранения получили еще четверо, в том числе двое детей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 июля 2026 года Военная операция на Украине
Крым Сергей Аксенов
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