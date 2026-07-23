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В Вашингтоне считают, что для украинского урегулирования нужны новые идеи

Прошлые не были приемлемы для Украины, сказал Марко Рубио

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио считает, что процесс урегулирования украинского кризиса нуждается в новых идейных подходах.

"Нам нужно отыскать новые предложения и идеи, потому что прошлые не были приемлемы для Украины в тот момент. Думаю, они неприемлемы для Украины и сейчас", - сказал он журналистам на полях министерской встречи АСЕАН в Маниле.

По его словам, США будут готовы поделиться подобными наработками, когда представится удобный случай. Урегулирование украинского кризиса удастся достичь благодаря новым концепциям, добавил он, но не стал уточнять детали.

Рубио предупредил, что мирное соглашение потребует большой работы.

Он сказал, что США готовы продолжать контакты с российской стороной с целью урегулирования украинского конфликта, но отметил, что американские переговорщики "встречались с украинцами гораздо чаще, чем с российской стороной".

Ранее госсекретарь назвал "хорошим и откровенным" разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, с которым он встретился в Маниле.

По мнению госсекретаря, и у России, и у Украины "должен быть стимул положить конец кризису".

"В этом и заключается сложность. Сложность в таком финале, который смогут принять обе стороны. Мы пытались и продолжим пытаться нащупать "золотую середину", которая даст результат", - подытожил Рубио.

Марко Рубио США Украина Сергей Лавров
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