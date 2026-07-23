Расписание поездов Ярославского направления МЖД и МЦД-3 поменяется в выходные

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - График движения ряда пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) и третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3,D3) изменится в предстоящие выходные в связи с развитием инфраструктуры, сообщили в пресс-службе магистрали.

"Расписание некоторых пригородных поездов Казанского и Ярославского направлений МЖД, в том числе МЦД-3, изменится с 24 и 27 июля в связи с работами по развитию инфраструктуры на станции "Люберцы-1", "Бужаниново" и "Подлипки-Дачные", - говорится в сообщении.

На станции "Люберцы-1" технологические "окна" для замены стрелочного перевода назначены с 24-26 июля в интервале с 23:50 до 6:50 следующего дня. На период работ движение будет организовано по соседним путям. В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько электричек проследуют по укороченным маршрутам, ряд электричек временно будут выведены из графика.

Кроме того, на станции "Бужаниново" работы по замене стрелочного перевода будут проводиться с 22:00 27 июля до 8:00 28 июля. В связи с этим в расписание внесены корректировки. В частности, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, три поезда проследуют по укороченным маршрутам, две электрички временно будут выведены из расписания.

На станции "Подлипки-Дачные" 27 июля с 00:50 до 4:50 запланирована установка пролетного строения пешеходного моста, что также отразится на расписании. У нескольких поездов изменится время отправления и прибытия. Два поезда, курсирующие между Москвой и станцией "Монино", будут временно выведены из расписания.