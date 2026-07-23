Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 480 беспилотников ВСУ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток уничтожили 480 беспилотников самолетного типа вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 480 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен украинский безэкипажный катер.