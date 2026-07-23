Депутаты предложили ввести 10%-й лимит на акции для программ мотивации сотрудников компаний

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий специальное регулирование программ мотивации акциями в акционерных обществах. Общий объем акций, используемых в рамках всех программ мотивации, не сможет превышать 10% от количества размещенных акций соответствующей категории, срок действия таких программ будет ограничен 10 годами, говорится в законопроекте.

Проект поправок в законы "О рынке ценных бумаг" и "Об акционерных обществах" (№1297532-8) размещен в четверг в электронной базе документов Госдумы. Его авторами указаны, в частности, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев.

Действующее регулирование позволяет компаниям поощрять сотрудников не только деньгами, но и своими ценными бумагами. В 2022 году публичные акционерные общества получили возможность производить обратный выкуп акций (buyback) по биржевой стоимости бумаг для мотивации сотрудников. Для этого установлены определенные условия: в программе выкупа должно быть оговорено максимальное количество выкупаемых бумаг и максимальный размер выделенных на это средств. Максимальный срок действия программы - три года, а непосредственно выкуп ценных бумаг допустим лишь в течение первого года ее действия.

Законопроект предлагает установить дополнительные общие правила к программам мотивации в акционерных обществах. Для этого закон об АО дополняется статьей 32.4 "Программа мотивации акциями", согласно которой в публичных акционерных обществах (ПАО) утверждать такие программы будет общее собрание акционеров, в непубличных - либо собрание акционеров, либо совет директоров.

Согласно законопроекту, программой мотивации должны быть определены круг ее участников или критерии их определения, количество и категория, тип акций, порядок предоставления акций, условия и цена их передачи. Также среди обязательных условий - срок действия программы, который не должен превышать 10 лет.

Банк России сможет устанавливать дополнительные требования к условиям программ мотивации, отчету об итогах программы, установить форму такого отчета, говорится в проекте. В нем указано, что ежегодно в течение срока действия программы и по ее завершении совет директоров компании будет обязан утверждать отчет об итогах.

При этом вводится лимит на общий объем акций, который может использоваться для программ поощрения сотрудников. Суммарное количество акций для таких целей не должно превышать 10% от уже размещенных бумаг каждой категории. Однако непубличные компании смогут отступить от этого лимита при условии согласия всех акционеров.

Год назад директор департамента корпоративных отношений Банка России Екатерина Абашеева говорила о необходимости ограничений в части возможного процента приращения капитала на такие программы стимулирования. По ее словам, на тех рынках, где широко используются программы мотивации, предусматривается в том числе ограничение уровня возможного размытия доли акционера в случае такой дополнительной эмиссии либо выкупа бумаг компаний с рынка. Эти ограничения разнятся по юрисдикциям, но есть варианты, когда ограничения устанавливается в пределах 10% на горизонте 10 лет.

Кроме того, внесенный законопроект устанавливает особый порядок для выпуска акций для программ мотивации. Он будет происходить по закрытой подписке, в ходе него не будут применяться нормы закона об АО о преимущественном праве приобретения акций действующими акционерами и об определении цены размещения исходя из рыночной стоимости.

Предлагается уточнить правила выкупа компаниями собственных акций для реализации программы мотивации. Согласно проекту, выкупленные акции нельзя будет использовать в иных целях. После завершения программы их можно будет направить на другие программы мотивации либо реализовать в течение года, в противном случае компании придется уменьшить уставный капитал путем их погашения.

Закон должен вступить в силу с 1 декабря 2026 года.