Поиск

Депутаты предложили ввести 10%-й лимит на акции для программ мотивации сотрудников компаний

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий специальное регулирование программ мотивации акциями в акционерных обществах. Общий объем акций, используемых в рамках всех программ мотивации, не сможет превышать 10% от количества размещенных акций соответствующей категории, срок действия таких программ будет ограничен 10 годами, говорится в законопроекте.

Проект поправок в законы "О рынке ценных бумаг" и "Об акционерных обществах" (№1297532-8) размещен в четверг в электронной базе документов Госдумы. Его авторами указаны, в частности, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев.

Действующее регулирование позволяет компаниям поощрять сотрудников не только деньгами, но и своими ценными бумагами. В 2022 году публичные акционерные общества получили возможность производить обратный выкуп акций (buyback) по биржевой стоимости бумаг для мотивации сотрудников. Для этого установлены определенные условия: в программе выкупа должно быть оговорено максимальное количество выкупаемых бумаг и максимальный размер выделенных на это средств. Максимальный срок действия программы - три года, а непосредственно выкуп ценных бумаг допустим лишь в течение первого года ее действия.

Законопроект предлагает установить дополнительные общие правила к программам мотивации в акционерных обществах. Для этого закон об АО дополняется статьей 32.4 "Программа мотивации акциями", согласно которой в публичных акционерных обществах (ПАО) утверждать такие программы будет общее собрание акционеров, в непубличных - либо собрание акционеров, либо совет директоров.

Согласно законопроекту, программой мотивации должны быть определены круг ее участников или критерии их определения, количество и категория, тип акций, порядок предоставления акций, условия и цена их передачи. Также среди обязательных условий - срок действия программы, который не должен превышать 10 лет.

Банк России сможет устанавливать дополнительные требования к условиям программ мотивации, отчету об итогах программы, установить форму такого отчета, говорится в проекте. В нем указано, что ежегодно в течение срока действия программы и по ее завершении совет директоров компании будет обязан утверждать отчет об итогах.

При этом вводится лимит на общий объем акций, который может использоваться для программ поощрения сотрудников. Суммарное количество акций для таких целей не должно превышать 10% от уже размещенных бумаг каждой категории. Однако непубличные компании смогут отступить от этого лимита при условии согласия всех акционеров.

Год назад директор департамента корпоративных отношений Банка России Екатерина Абашеева говорила о необходимости ограничений в части возможного процента приращения капитала на такие программы стимулирования. По ее словам, на тех рынках, где широко используются программы мотивации, предусматривается в том числе ограничение уровня возможного размытия доли акционера в случае такой дополнительной эмиссии либо выкупа бумаг компаний с рынка. Эти ограничения разнятся по юрисдикциям, но есть варианты, когда ограничения устанавливается в пределах 10% на горизонте 10 лет.

Кроме того, внесенный законопроект устанавливает особый порядок для выпуска акций для программ мотивации. Он будет происходить по закрытой подписке, в ходе него не будут применяться нормы закона об АО о преимущественном праве приобретения акций действующими акционерами и об определении цены размещения исходя из рыночной стоимости.

Предлагается уточнить правила выкупа компаниями собственных акций для реализации программы мотивации. Согласно проекту, выкупленные акции нельзя будет использовать в иных целях. После завершения программы их можно будет направить на другие программы мотивации либо реализовать в течение года, в противном случае компании придется уменьшить уставный капитал путем их погашения.

Закон должен вступить в силу с 1 декабря 2026 года.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар в логистическом комплексе в Невинномысске из-за атаки БПЛА ликвидирован

Что произошло за день: четверг, 23 июля

ЕС вводит санкции против российских производителей беспилотников большой дальности

В пакет санкций ЕС добавили базу для запрета на выдачу виз военным из РФ

Возможность ограничения продажи СПГ-танкеров в РФ заложили в 21-й пакет санкций

 Возможность ограничения продажи СПГ-танкеров в РФ заложили в 21-й пакет санкций

Новые европейские санкции против РФ касаются 48 физлиц и 170 юрлиц

Санкции ЕС коснулись трех НПЗ в России и крупного НПЗ в Белоруссии

Пострадавший от атаки ВСУ в Энергодаре мужчина скончался в больнице

Принятые в РФ законы на 40% повысили доходы бюджета от мигрантов

Путин обсудил с Совбезом выпуск комплектующих для серийного производства вооружения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10707 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3296 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов