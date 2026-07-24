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Пеплопад от вулкана Шивелуч прошел уже в пяти поселках Камчатки

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Пепел от извергающегося на Камчатке вулкана Шивелуч выпал в нескольких поселках Мильковского округа, сообщает в пятницу Главное управление МЧС России по региону.

"Небольшое количество пепла обнаружено в селах Мильково и Долиновка, поселках Таежный и Лазо Мильковского округа. Жизнедеятельность населения не нарушена", - говорится в сообщении.

Ранее небольшой пеплопад прошел в поселке Ключи Усть-Камчатского округа на востоке полуострова.

В пятницу утром Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 7 км над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился к северо-востоку от вулкана.

Для Шивелуча установлен "оранжевый" код авиационной опасности. Активность вулкана угрожает местным авиаперевозкам.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тыс. лет.

Шивелуч РАН
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