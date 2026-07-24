Пеплопад от вулкана Шивелуч прошел в поселке на востоке Камчатки

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Пепел от извергающегося на Камчатке вулкана Шивелуч выпал в поселке Ключи на востоке полуострова, сообщает в пятницу Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"В п. Ключи прошел небольшой пеплопад", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 7 км над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился к северо-востоку от вулкана.

Для Шивелуча установлен "оранжевый" код авиационной опасности. Активность вулкана угрожает местным авиаперевозкам.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тыс. лет.