В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Вводившиеся ранее ограничения в аэропорту Ижевска сняты, сообщил председатель Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин в пятницу.

"На территории международного аэропорта Ижевска им. Калашникова объявлен отбой сигнала "Ковер". Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты", - написал Шуткин в своем Max-канале.

О приостановке работы аэропорта сообщалось утром в пятницу.

Кроме того, временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Кирова (Победилово). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в Мах в пятницу. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.