В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Вводившиеся ранее ограничения в аэропорту Ижевска сняты, сообщил председатель Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин в пятницу.
"На территории международного аэропорта Ижевска им. Калашникова объявлен отбой сигнала "Ковер". Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты", - написал Шуткин в своем Max-канале.
О приостановке работы аэропорта сообщалось утром в пятницу.
Кроме того, временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Кирова (Победилово). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в Мах в пятницу. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.