Аэропорты Ижевска, Геленджика, Кирова и Перми временно не обслуживают рейсы

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Аэропорты Ижевска, Геленджика, Кирова и Перми временно не принимают и не отправляют самолеты, сообщили в Росавиации утром в пятницу.

"Аэропорты Ижевск, Геленджик, Киров (Победилово), Пермь (Большое Савино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Аналогичные ограничения действуют утром в пятницу в аэропортах Казани, Самары и Ульяновска. Столичный Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию.