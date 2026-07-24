Житель Энергодара погиб при атаках ВСУ в четверг, город остался без света и воды

Город остался без света и воды

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил об одном погибшем мирном жителе Энергодара и трех пострадавших в результате ударов ВСУ по городу в четверг.

"(...) под ударами по рынку, по магазину, по жилым домам, были гражданские люди: три женщины ранены, они в тяжелом состоянии, один мужчина погиб. Вот очередной печальный итог прошедших суток", - сказал Лихачев журналистам в пятницу.

"За вчерашний день, 23 июля, было несколько ударов по социальной инфраструктуре, по энергетической инфраструктуре. Город без света, город без воды. Сама станция (ЗАЭС - ИФ) находится в достаточно рискованной такой зоне энергоснабжения, подача электричества осуществляется лишь по одной линии - "Ферросплавная". Несмотря на все это, станция в безопасном состоянии, радиационный фон, работа всех систем станции - в "зеленой" зоне, и это подтверждают работники МАГАТЭ", - отметил Лихачев.

Глава "Росатома" выразил убеждение, что целенаправленные удары ВСУ по Энергодару будут только нарастать.

"Вот эта озлобленность, целенаправленная античеловечность ударов по Энергодару, к сожалению, будет только нарастать. Но мы точно не сдадимся и совершенно сделаем все, чтобы Энергодар выстоял, чтобы станция продолжала обеспечивать безопасную работу, безопасное состояние", - сказал Лихачев.

Главная задачей, по словам главы "Росатома", - "рано или поздно начать поднимать ЗАЭС на полную мощность".

"Самая крупная в Европе атомная электростанция, конечно, создана для того, чтобы дарить людям свет, дарить людям тепло, дарить людям комфортную жизнь. И я уверен, что не за горами то время, когда эта цель будет достигнута", - добавил Лихачев.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").