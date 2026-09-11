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В РФ появится мультирежимное учреждение для осужденных и содержащихся под стражей лиц

В РФ появится мультирежимное учреждение для осужденных и содержащихся под стражей лиц
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Министр юстиции Константин Чуйченко анонсировал создание в Татарстане первого в стране современного мультирежимного и многофункционального учреждения объединенного типа для осужденных и содержащихся под стражей.

"В августе текущего года правительством РФ принято решение о строительстве в республике Татарстан в 2027 - 2030 годах такого учреждения. Этот объект сосредоточит в себе исправительные колонии с различными видами режима и следственный изолятор с общим лимитом наполнения 3 тыс. мест", - сказал Чуйченко, выступая в пятницу на XI заседании Совета руководителей пенитенциарных служб государств - участников СНГ в Казани.

В учреждении, по словам министра, будут применены новейшие организационные и инженерные решения, обеспечены комфортные условия работы для сотрудников. В нем также будут находиться единая служба закупки и единые производственные мощности.

"Осужденные смогут безопасно трудиться, приобретать новые профессии, получать необходимые медицинские и образовательные услуги", - пояснил глава Минюста.

Кроме того, отметил он, транспортная доступность учреждения объединенного типа и комфортные помещения для свиданий с родственниками помогут сохранить семейные связи.

Чуйченко подчеркнул, что Минюст и ФСИН России последовательно реализуют курс на модернизацию инфраструктуры уголовно-исполнительной системы, улучшение бытового и медицинского обеспечения осужденных и содержащихся под стражей лиц, создание современных условий работы для судов, прокуратуры, адвокатов, и общественных организаций, внедрение новейших технологий, в том числе искусственного интеллекта.

"Строительство таких многофункциональных объектов в разных регионах страны позволит оптимально спланировать количество действующих учреждений, оптимизировать расходы на их содержание, значительно сократить перемещение осужденных и перераспределить работников уголовно-исполнительной системы. Высвобождающиеся финансовые средства будут направлены на другие приоритетные направления", - заключил министр.

Константин Чуйченко Минюст Татарстан ФСИН
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