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Площадь пожара в заповеднике "Утриш" под Анапой выросла до 9 га

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Площадь возгорания в заповеднике "Утриш" под Анапой (Краснодарский край) достигла 9 га, в тушении задействован вертолет, сообщает оперативный штаб региона в пятницу.

"Для тушения пожара на Утрише привлекли вертолет. С воздуха произведено уже более 20 сбросов (...). Тушение затрудняет труднодоступная горная местность. (...). Общая площадь пожара - 9 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задействованные силы и средства на земле увеличили до 80 человек и 24 единиц техники.

Ранее сообщалось, что накануне вечером в заповеднике под Анапой в районе Малого Утриша произошел природный пожар на площади 1,5 га, в пятницу утром площадь возгорания увеличилась до 4,5 га.

Краснодарский край Утриш
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Площадь пожара в заповеднике "Утриш" под Анапой выросла до 9 га

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