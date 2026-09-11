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Суд отказал в иске к бывшим и нынешним частным акционерам Петербургского нефтетерминала

Суд отказал в иске к бывшим и нынешним частным акционерам Петербургского нефтетерминала
Петербургский нефтяной терминал
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пятницу принял решение отказать Генпрокуратуре РФ в рассмотрении иска к двум бывшим и одному действующему частным акционерам АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ).

"В иске отказать полностью", - говорится в материалах дела.

Как сообщалось, в пятницу в закрытом режиме состоялось предварительное судебное заседание по делу.

В августе Генпрокуратура инициировала судебное разбирательство с лицами, связанными с ПНТ. Ответчиками, согласно картотеке арбитражных дел, выступают председатель совета директоров нефтетерминала Елена Васильева, которой принадлежат 45% ПНТ, а также бывшие акционеры Сергей Васильев и кипрская "Мобалко Холдингс Лимитед". Также суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, наложив арест на активы нефтетерминала. В частности, под обеспечительные меры подпал пакет акций в размере 45%, а также дивидендные выплаты на сумму 4,4 млрд рублей.

Долю в 50% ПНТ "Мобалко Холдингс Лимитед" передало своему бенефициару Сергею Васильеву в рамках деофшоризации в мае 2022 года. Затем, в связи с личными обстоятельствами, Васильев в декабре 2022 года передал долю в ПНТ своей супруге Елене Васильевой.

В РоссииСуд удовлетворил иск об изъятии 55% акций Петербургского нефтетерминалаЧитать подробнее

В апреле 2025 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в госсобственность 50% акций ПНТ, владельцем которых выступала кипрская "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед", а также 5% ранее восстановленных акций. В июле Тринадцатый арбитражный апелляционный суд вернул кипрской компании 27,8% акций ПНТ. Однако уже в октябре Арбитражный суд Северо-Западного округа решение апелляционной инстанции о возвращении "Туджунге" акций ПНТ отменил.

В результате 55% акций получило Росимущество. Впоследствии госпакет был передан АО "Росхим", писала газета "Фонтанка".

Петербургский нефтяной терминал - стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург, специализируется на перевалке нефтепродуктов, основана в 1995 году. На территории ПНТ расположены 37 резервуаров для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность терминала - 10 млн тонн в год.

Генпрокуратура Петербургский нефтяной терминал
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Суд отказал в иске к бывшим и нынешним частным акционерам Петербургского нефтетерминала

 Суд отказал в иске к бывшим и нынешним частным акционерам Петербургского нефтетерминала

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