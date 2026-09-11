В Самарской области беспилотник попал в здание с территориальным избиркомом

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В здание в Самарской области, где располагается территориальная избирательная комиссия, попал БПЛА, жертв нет, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Сегодня буквально в пять утра по местному времени произошло попадание БПЛА в здание, где находится наша территориальная избирательная комиссия, помещение КСА ГАС "Выборы". Там также находилась информационная продукция для выдачи участковым избирательным комиссиям. Это в Самарской области", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

Глава комиссии отметила, что в результате попадания разрушена часть здания, обрушились стены между кабинетами, повреждены межкомнатные двери, выбиты оконные стекла.

"Пять утра, никого не было, жертв нет", - добавила глава ЦИК.

По ее словам, "избирательные бюллетени, информационная продукция не пострадала". Бюллетени находятся под охраной полиции.

Глава Центризбиркома пожелала коллегам во всех регионах России, включая Самарскую область, "выдержки, терпения, умения быстро и оперативно справляться с теми вызовами, которые, к сожалению, будут".

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.