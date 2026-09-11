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Почти 73 тыс. иностранцев выдворены из России в первом полугодии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2026 г. с территории России выдворено и депортировано 72,6 тыс. иностранных граждан, а в органы безопасности направлено 7,7 тыс. представлений о запрете въезда, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в Мах.

Волк отметила, что в рамках мероприятий в первом полугодии выявлено 27,8 тыс. нарушений миграционного законодательства. В отношении 23,8 тыс. иностранцев проведены обязательная дактилоскопическая регистрация и фотографирование.

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За первые шесть месяцев 2026 г. полицейские выявили 50 тыс. административных правонарушений, совершенных работодателями, что на 22,1% больше, чем за аналогичный период 2025 г., добавила Волк.

"Число внеплановых проверок хозяйствующих субъектов увеличилось на 42,5%, а их результативность составила 90,3%, то есть нарушения были выявлены почти в каждой проверке. Задокументирована 31 тысяча административных правонарушений со стороны иностранных работников", - сказала Волк.

Она подчеркнула, что МВД России продолжает реализацию комплексных мер, направленных на усиление контроля за миграционными потоками и противодействие незаконной миграции на территории РФ.

МВД России
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