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Сбой в работе электронных сервисов произошел в "Пулково"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Пулково" в пятницу зафиксировало технический сбой в работе электронных сервисов, сообщила пресс-служба петербургского аэропорта.

Регистрация пассажиров на отдельных рейсах временно осуществляется в ручном режиме. Также не отображается информация на табло.

"Статус рейса и стойки регистрации необходимо уточнять у агентов по гостеприимству в терминале. Наши специалисты работают над устранением проблемы", - отмечается в сообщении.

В 2025 году пассажиропоток "Пулково" составил 20,8 млн человек, это чуть меньше, чем в 2024 году (20,9 млн человек). На внутренних рейсах аэропорт обслужил 15,9 млн пассажиров (16,7 млн), на международных - 4,9 млн пассажиров (4,2 млн). Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия".

Пулково Петербург
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