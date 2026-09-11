В российских колониях отбывают наказание 16 американцев

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Директор Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России Аркадий Гостев сообщил, что в российских колониях в настоящее время отбывают наказание 16 граждан США.

"В исправительных колониях у нас содержатся 16 граждан США", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса" в ходе XI заседания Совета руководителей пенитенциарных служб государств - участников СНГ.

По его словам, большинство американцев отбывают наказание в РФ за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, преступления против половой неприкосновенности, контрабанду, незаконное пересечение госграницы РФ, насильственные преступления.

Гостев также сообщил, что в исправительных учреждениях ФСИН России в настоящее время содержатся порядка 25 тыс. иностранных граждан. "В целом порядка 25 тысяч иностранцев содержится в учреждениях ФСИН. (Из них - ИФ), если брать страны СНГ, 4,5 тысячи содержатся в изоляторах и где-то 14,1 тыс. в колониях", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакс".

Вместе с тем, отметил Гостев, с 2024 года по настоящее время общее количество иностранных граждан, содержащихся в местах лишения свободы, снизилось. Это, по его словам, обусловлено в первую очередь снижением преступности в целом.