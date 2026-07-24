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Лавров передал Рубио подборку цитат Трампа о саммите на Аляске

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал журналистам, что передал госсекретарю США Марко Рубио подборку цитат американского президента Дональда Трампа о прошедшем в 2025 году саммите на Аляске, где обсуждалось украинское урегулирование.

Встреча Лаврова и Рубио прошла 23 июля в Маниле.

"Вы почитайте, я цитировал и передал вчера Марко Рубио высказывания президента Трампа на Аляске, в день проведения пресс-конференции и потом, когда он уже вернулся в Вашингтон, еще три дня подряд он комментировал в восторженных тонах договоренности в Анкоридже, говорил, что мы практически все порешали, там, может, один вопрос остался, но есть основа", - сказал Лавров .

"Это и наши оценки, мы абсолютно с тех же позиций работали, исходя из того, что если принять то, что предложили американцы, это позволит остановить боевые действия и сесть стол переговоров для урегулирования..., там множество деталей, которые относятся к политической стороне вопроса", - сказал Лавров.

Марко Рубио США Сергей Лавров Анкоридж Дональд Трамп
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