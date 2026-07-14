Путин заявил, что снижение ставки будет естественным процессом, исходя из макроэкономики

Президент РФ Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Смягчение денежно-кредитной политики Банком России должно быть естественным процессом, увязанным с макроэкономическими показателями, считает президент Владимир Путин.

Тема ключевой ставки возникла в ходе его рабочей встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым.

"Угольщики (добывающие уголь в Якутии - ИФ) идут вперёд, несмотря на проблемы с мировым рынком, несмотря на нашу достаточно серьёзную ситуацию внутри страны, где и сильный рубль мешает, честно скажу, мы же экспортно ориентированная республика, и, конечно, высокая процентная ключевая ставка. Я с Набиуллиной (председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной - ИФ) разговаривал, она вроде обещает, что ставка всё-таки будет снижаться достаточно уверенно... Это очень важно, это нам очень нужно", - сказал Николаев.

"Это и должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики", - ответил Путин.

"И, я надеюсь, рубль всё-таки не настолько сильный будет. Сильный рубль хорошо, но в меру", - добавил глава Якутии.

"Валюта меньше нужна, не нужна так, как раньше", - прокомментировал президент.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ДКП пройдет 24 июля. Ожидания паузы в снижении ставки (или даже ее повышения на фоне резкого роста цен на топливо и его возможных вторичных проинфляционных эффектов) в последние недели являются ключевым фактором падения российского фондового рынка.