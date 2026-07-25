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Минобороны РФ сообщило об ударах по украинским АЗС в двух областях

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что нанесены новые удары по автозаправочным станциям в двух областях Украины, которые использовались для заправки автомобильной техники ВСУ.

"Накануне ударом беспилотного летательного аппарата "Герань-4 Сикер", работавшим в режиме самонаведения, успешно уничтожена АЗС в районе населенного пункта Мена Черниговской области. На кадрах объективного контроля зафиксировано объемное возгорание", - сообщило ведомство.

"В дневное время ударом БПЛА "Герань-4 Сикер" была уничтожена АЗС в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области", - заявили российские военные.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Харьковская область Черниговская область
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