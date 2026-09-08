"Ъ" узнал, что кабмин изучает идею строительства железной дороги в КНР через Алтай

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ обсуждает возможную реализацию проекта строительства Трансалтайской железнодорожной магистрали - железнодорожного входа в Китай через отрезок длиной 55 км между Казахстаном и Монголией, где Алтай непосредственно граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР, пишет во вторник газета "Коммерсантъ".

По данным источника издания, этот вопрос прорабатывается как ответ на поручение президента от 27 июля о рассмотрении проекта нового Среднего транспортного коридора.

Назначение этого проекта - конкуренция с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (ТМТМ) и создание альтернативы южным морским маршрутам между Европой и Азией.

ТМТМ - маршрут Китай-Европа в обход России, запущенный в 2017 г., движение идет через Казахстан, Азербайджан и Грузию, а затем по морю в порты Турции, Румынии или Украины либо по суше через Турцию в Европу. В 2025 г. по ТМТМ было перевезено 4,12 млн тонн, в том числе 77 тыс. TEU контейнерных грузов.

Короткий путь в Китай через Горный Алтай рассматривался еще в 2000-х гг. как потенциальная трасса газопровода "Алтай", но проект был отложен из-за ценовых разногласий, технической сложности строительства и необходимости пересечения природного заповедника - плато Укок.

О возможности строительства там железной дороги, позволяющей разгрузить БАМ и Транссиб, ОАО "РЖД" задумалось в 2021 г. Тогда в монополии предполагали, что тоннель обойдется слишком дорого, однако не исключали, что при строительстве железной дороги на эстакадах преимущества окупят затраты. В то время речь шла о пропускной способности 30 млн тонн - преимущественно угля из Кузбасса, Новосибирской области и Хакасии.

Сейчас, рассказал собеседник издания, рассматривается четыре варианта трассировки Трансалтайской дороги. Конечной точкой по-прежнему является станция Авэйтань в Китае, а начальной могут стать Бийск (два варианта), станция Таштагол Западно-Сибирской железной дороги или Абаза Красноярской железной дороги. Протяженность трасс - от 825 до 1123 км, в том числе 228 км по территории Китая. Ранее рассматривались три похожих варианта протяженностью 1006-1276 км. В 2023 г. правительство включило трансалтайский проект в стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа как часть Северо-Сибирской магистрали, однако вскоре от Севсиба решили отказаться из-за высокой стоимости - 50 трлн руб. И хотя власти продолжают говорить о необходимости того или иного меридионального транспортного коридора, дополняющего БАМ и Транссиб, сейчас в фокусе скорее более восточный коридор Мохэ-Найба стоимостью 1,1 трлн руб.

По данным газеты, Минтранс предлагает правительству поручить Минприроды поработать с экологическими ограничениями по этому проекту, обсудить его целесообразность с профильными ведомствами и в рамках российско-китайской транспортной подкомиссии, а после этого рассмотреть возможность разработки пред-ТЭО этого проекта в разных его вариантах.