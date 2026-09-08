Число погибших под лавиной в КБР альпинистов выросло до 12
Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Тело еще одного альпиниста обнаружено в ходе поисково-спасательных работ на месте схода снежной лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, число погибших выросло до 12 человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России во вторник.
"Специалисты обнаружили тело одного погибшего, судьба пяти альпинистов остается неизвестной. Работы осложняет опасный пересеченный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы", - заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о гибели 11 человек, судьба еще шести оставалась неизвестной. Шестеро были госпитализированы, 10 спустились самостоятельно.
По данным МЧС, в Черекском районе введен режим ЧС муниципального характера.
Утром во вторник поисково-спасательные работы в Безенгийском ущелье возобновились. 12 спасателей МЧС России продолжают поиск на склоне горы Мижирги. Еще 46 человек находятся в готовности в альплагере Безенги.
Привлечен вертолет МИ-8 МЧС России для обследования горы и доставки специалистов ведомства на место проведения поисково-спасательных работ.
Вечером 6 сентября с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии сошла лавина на проходившую по маршруту группу из 33 альпинистов.
В связи с произошедшим следственными органами СК России расследуется уголовное дело о халатности. Прокуратура КБР контролирует установление обстоятельств гибели альпинистов в Безенгийском ущелье.