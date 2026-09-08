Авиацию подключили к тушению природных пожаров в Оренбуржье

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил об осложнении ситуации с природными пожарами в регионе, для тушения огня решено задействовать авиацию.

"Приняли решение задействовать авиацию. В тушении ландшафтных пожаров будут помогать Ил-76 и Ми-8. Кроме того, на помощь выдвинулись две аэромобильные группировки из Самарской и Ульяновской областей", - написал он в своем канале в Мах во вторник.

По данным губернатора, тушение осложняет степной ветер, из-за которого огонь быстро распространяется по полям и сухой траве.

В свою очередь информцентр правительства Оренбургской области сообщает, что в Беляевском районе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Для тушения огня направлены 171 человек и 49 единиц техники, утром во вторник Ил-76 сбросил первые 42 тонны воды.

В районе поселка Гранитный Новоорского района площадь природного пожара составляет 8500 га, в Кувандыкском муниципальном округе - 15000 га.

Также тушат возгорания в Кваркенском и Адамовском районах.

Накануне вечером со ссылкой на региональное ГУ МЧС сообщалось, что на территории Беляевского района Оренбургской области горит сухая трава, огонь подошел к двум населенным пунктам. В превентивных целях проводится эвакуация жителей из населенных пунктов Красноуральский и Бурлыкский.